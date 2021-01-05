Sörf derslerine devam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sörf derslerine devam

05.01.2021 09:48 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:53
Sörf derslerine devam

Bir döneme damgasını vuran iki farklı dizinin oyuncuları. birbirlerine aşık olup bir yuva kurdular.

Bir döneme damgasını vuran iki farklı dizinin oyuncuları. birbirlerine aşık olup bir yuva kurdular. Şimdi iki çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Şu sıralar pandemi nedeniyle kameralardan uzak olan iki oyuncu en çok Miami plajlarında görüntüleniyor.The O.C adlı diziyle yıldızı parlayan Adam Brody ile yine bir döneme damgasını vuran Gossip Girl, dizisinin yıldızlarından Leighton Meester, önceki gün Miami'de plajda görüntülendi. İki çocuklu çift, günün büyük bir bölümünde sörf yaptı.Kendisi bir sörf tutkunu olan Brody, bu zevkini eşine de aşıladı. Meester de Adam Brody'nin eğitmenliğinde sörf öğrenmeye başladı. Görünüşe göre de bu konuda giderek ilerledi. Leighton Meester, sörf yapmayı "çok tatmin edici bir hobi" diyerek tanımlamıştı.ir dönem ekranlarda fırtına estiren Gossip Girl adlı diziyle tanınan 34 yaşındaki Leighton Meester ile The O.C adlı diziyle tanınan 40 yaşındaki Adam Brody, bir süre önce ikinci bebeklerine kavuştu.eighton Meester, 1986 yılında Teksas'ta dünyaya geldi. O sırada annesi uyuşturucu nedeniyle cezaevinde olduğu için 3 aylıkken bir akrabasının yayına yollandı. Annesi serbest kaldıktan sonra tekrar onun yanına döndü. Leighton Meester il olarak Surface adlı dizide rol aldı. Daha sonra 23, Houses gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Fakat ona asıl şöhretini Gossip Girl adlı dizi kazandırdı.am Brody ise The O.C adlı diziyle adını duyurdu. Bu dizideki Seth Cohen rolü ona kendisinin bile beklemediği bir şöhret getirdi. Brody bir dönem aynı dizideki rol arkadaşı Rachel Bilson ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Fakat daha sonra bu uzun ilişki bitti. Leighton Meester ile Adam Brod, 2014 yılında evlendiler. Çift, yaklaşık bir yıllık bir flört döneminin ardından görkemli bir bekarlığa veda partisi yaptı ve sonra sadece aileleri ve yakınlarının katıldığı bir törenle dünya evine girdi. Çiftin 5 yaşında bir kızı ile geçtiğimiz yaz dünyaya gelen ikinci bir bebeği bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Pınar Gültekin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Orkun Işıtmak Mehmet Ali Erbil
Spor Güven Yalçın Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sörf derslerine devam - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 09:59:03. #1.15#
title