Şoray Uzun kimdir? Şoray Uzun hayatı ve biyografisi! Şoray Uzun kaç yaşında, nereli?

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ŞORAY UZUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Haziran 1967

Kaç yaşında: 53 yıl yaşında

Nereli: Razgrad, Bulgaristan

Boy: 1,8 m

Şoray Uzun (9 Haziran 1967, Razgrad, Bulgaristan), Türk sunucu, senarist, yönetmen ve oyuncu ve Seksenler'deki Ahmet Rolüyle Tanılır.

Değişik film ve dizilerde görev aldı. Halen, televizyon programı sunuculuğu yapmaktadır. Şoray Uzun, Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde mastır öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. TRT 1'de yayınlanmış olan Seksenler adlı dizide Ahmet rolünü canlandırmıştır. Ayrıca 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan Cevap Soruda isimli yarışma programını sunmuştur. Ayrıca kendisi Ersen ve Dadaşların 1988'de çıkardığı albümde yer alan Bekle Sevgilim Yaz Gelir şarkısına çekilen klipte oynamıştır.

1999 senesinde, Elçin Uzun ile evlendi. Bu evliliğinden 2 erkek çocuğu dünyaya geldi.

SİNEMA FİLMLERİ

• Cumhuriyet (film) (1998)

• İstanbul 24 Saat (1996)

• Denize Hançer Düştü (1992)

• Salıncakta Üç Kişi (1988)

• Yalnızlık Bir Şarkıdır (1987)

TELEVİZYON DİZİLERİ

• Ev Yapımı - 2020 - Kendisi

• Seksenler (2019-) Ahmet Özdemir

• Zengin Kız Fakir Oğlan (2014) – Kendisi, Konuk Oyuncu

• Çocuklar Duymasın (2013) Korhan, Konuk Oyuncu

• Seksenler (2012–2017) – Ahmet Özdemir

• Sonradan Görme (2005) – Bülent

• Öyle Bir Sevda ki (2002)

• Zülküf ile Zarife (2000)

• Köstebek (1999)

• Ruhsar (1998) – Elvis Presley, Konuk Oyuncu

• Baskül Ailesi (1997) – Güven

• Süt Kardeşler (1996)

• Evdekiler (1995)

• Bizim Ev (1995) – Doktor Kemal

• Kaygısızlar (1994-1998) – Kültigin

• Geçmişin İzleri (1994)

• Barışta Savaşanlar (1993)

• Mahallenin Muhtarları (1992) – Ferhat

• Karşı Show (1992)

• İz Peşinde (1989-1990) – Faruk

• Gençler (1989)

• Belene (1987)

YÖNETMENLİĞİ

• Süt Kardeşler (1996)

SENARYO YAZARLIĞI

• Süt Kardeşler (1996)

PROGRAMLAR

• 7'de 7

• Cevap Soruda

• Saha Dışı

• Şoray Uzun Yolda

• Rastgele (2019)