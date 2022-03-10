Sony, Rusya'daki satışlarını durdurdu,

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov'un Twitter hesabından Xbox ve PlayStation'ın yanı sıra espor ve oyun şirketlerinin de Rusya'dan çekilmelerini talep etmişti. Fedorov'un çağrılarına olumlu yanıtlar birer birer geldi.

PLAYSTATION RUSYA PAZARINDAN ÇEKİLDİ

Sony ve Microsoft gibi teknoloji devi şirketlerini Rus pazarlarından çekilmeye çağırmasının üzerinden bir hafta sonra Sony'nin Rusya pazarından çekildiği açıklandı. PlayStation'ın 10 Mart tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sony Interactive Entertainment (SIE), Ukrayna'da barış çağrısında bulunmak için küresel topluluğa katılıyor." sözlerinin ardından Rusya'ya yaptırımlar uyguladığını açıkladı.

SONY, 2 MİLYON DOLAR BAĞIŞTA BULUNDU

Sony, Rusya pazarından çekildiğini açıklamasının yanında insani yardımı desteklemek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children'a 2 milyon dolar bağışta bulundu.

Sony'nin yanı sıra Microsoft'ta Rusya'daki satışlarını durdurdu. Oyun geliştiricisi Epic games ve Activision Blizzard, Rusya bölgesi için oyun ve oyun içi satışlarını durdurdu. Riot Games, Ukrayna'daki savaştan etkilenen insanlara 1 milyon dolar bağışta bulundu. Bağımsız oyun şirketi Pearl Abyss 82.250 dolar bağışlayacağını duyurdu. Twitch, Rus yayıncıların ödemelerini askıya aldı. EA Sports, Rus takımlarını FIFA 22'den kaldırdı. 11 Bit Studios oyun gelirlerinden 850 bin dolar bağışta bulundu.