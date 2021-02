Sony, PS4 için ücretsiz yayınlanan bulmaca oyunu We Were Here'ı duyurdu

2017 yılında yayınlanan bulmaca oyunu We Were Here, ilk çıktığı günden bu yana milyonlarca oyunseveri etkilemeyi başardı. Oyun bugün itibariyle PlayStation 4 için ücretsiz olarak yayınlandı. Oyun, PlayStation 5'te de kısa bir süreliğine kullanıma açık bulunacak. PS4'te ücretsiz olan We Were Here hakkında merak edilenler haberimizde.

2017 yılında önce PC için çıkan We Were Here oyunu ardından Xbox için piyasaya sürüldü. Yıllar sonra seri haline gelen bulmaca oyunu, PlayStation 4 sahiplerini sevindirdi. Sony tarafından yapılan açıklamayla oyun kısa bir süreliğine ücretsiz olarak hizmete sunuluyor.

We Were Here, PC sahiplerinin ücretsiz elde edebileceği bir oyun. Xbox üzerinden oynamak isteyenler 14 ise TL gibi bir ücret ödemek zorundaydılar, PlayStation 4 sahipleri oyunun çıkışına özel yapılan bu etkinlikten yararlanarak, ücretsiz olarak oyuna sahip olma imkanı yakalamış durumdalar.

SERİNİN DEVAMI OLAN OYUNLAR PLAYSTORE'A GELİYOR

Seri toplamda 3 oyundan oluşuyor. Geliştirici ekip tarafından, We Were Here ismi verilen oyundan sonra We Were Here Too ve We Were Here Together isimli iki oyunu daha seri halinde piyasaya sürdü. Sony, oyunların 23 Şubat itibarıyla PlayStation Store'da oyunseverlerin hizmetine sunulacağını açıkladı. Ayrıca serinin her üç oyunu da PlayStation 5'te oynanabilecek.

Heyecan verici bir bulmaca oyunu olan We Were Here'ın esas olayı, büyük bir şatodaki tüm gizemleri çözmek. Eşli olarak oynanabilen oyunda, birlikte oynadığınız partneriniz ile etkileşim içinde olarak, verilen aşamaları geçip kaleden kurtulmaya çalışacaksınız.

Oyunun ilk iki serisi We Were Here ile We Were Here Too, Castle Rock olarak isimlendirilen bir kalenin içerisinde geçiyor. Ancak serinin üçüncü oyununda bir farklılaşma söz konusu. İlk iki oyunun aksine kalenin dışına çıkılan üçüncü oyun için, geliştiricilerin özenle çalıştığı ve benzersiz bir oyun deneyimi sunmak için hazırlandığı vurgulanıyor.

Sizlerde bu benzersiz oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olmak istiyorsanız, PlayStation Store sayfasını ziyaret edin.