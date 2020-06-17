Sony PlayStation 5 Özel Oyunlar ile Rekabeti Kızıştıracak Sony ve Microsoft arasındaki oyun konsolu yarışında Sony'nin önde olmasının en başlıca nedenlerinden birisi özel oyunlar olarak karşımıza çıkıyor.

Sony ve Microsoft arasındaki oyun konsolu yarışında Sony'nin önde olmasının en başlıca nedenlerinden birisi özel oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. Sony tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için bazı yeni oyunlar duyurulmuştu. Görünüşe göre bundan çok daha fazlası ile karşı karşıya olacağız. Yapılan açıklamalara göre Sony PlayStation 5 özel oyunlar ile rekabeti kızıştıracak!

Sony PlayStation 5 Özel Oyunlar Belli Oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlik sırasında yeni konsol ile birlikte elde edilecek olan oyun deneyimine dair bazı detaylar kullanıcılarla paylaşılmıştı. Sony Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Simon Rutter yaptığı açıklamada bunlardan çok daha fazlasını sunmak istediklerini vurguladı.

Simon Rutter tarafından yapılan açıklamada öne çıkan bazı noktalar şu şekilde:

"PlayStation stüdyoları sistem performansından en iyi şekilde yararlanabiliyor ve bu da çok istediğimiz değerli bir özellik. Yükleme süreleri geçmişe kıyasla çok daha kısa olacak. 3D Ses teknolojisi ile birlikte hangi aracın sesinin nereden geldiğini en net şekilde hissedebileceksiniz. DualSense eşi benzeri olmayan bir deneyim sunacak."

Rutter, şirketin özel oyunlara önceki dönemlere kıyasla çok daha önem vereceğini ve PlayStation 5 ile birlikte bu konsolun gücünden tamamen yararlanan önemli oyunlarla karşımıza çıkılacağını belirtti. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.