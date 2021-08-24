Sony, PlayStation 5'in yeni modelini piyasaya sürdü!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sony, PlayStation 5'in yeni modelini piyasaya sürdü!

Sony, PlayStation 5'in yeni modelini piyasaya sürdü!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

PlayStation 5'in revize edilmiş yeni modelleri Avustralya'da görünmeye başladı. PlayStation 5 artık daha hafif ve vidalarını gevşetmek için tornavidaya ihtiyaç duyulmayacak.

Sony sessizce revize edilmiş bir PS5 modelini piyasaya sürdü. Avustralya merkezli bir oyun sitesi olan Press Start, revize edilen PS5 modellerinin taban standı için artık tornavidaya gerektirmeyen yeni bir vida içerdiğini açıkladı. Sony, PlayStation 5'teki vidaları elle kolayca ayarlanabilecek bir vida türüyle değiştirdi.

Yeni sürüm PlayStation 5'ler orijinalinden 300 gram daha hafif olacak, ancak Sony'nin ağırlığı düşürmek için neleri kaldırdığı veya değiştirdiği henüz belli değil. Yeni PS5'ler orijinalinde bulunan CFI-1000 yerine CFI-1102A model numarasına sahipler.

Avustralya, bu revize edilmiş PS5 modellerini stok alan ilk ülkelerden biri gibi görünüyor. Ayrıca ABD'nin bazı bölgelerinde de nakliye yapıyorlar.

PS5 VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci: AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli, 3.5 GHZ hızında

GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz

Bellek: 16 GB GDDR6/ 256 bit

Dahili depolama: 825 GB SSD

IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD slotu

Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için)

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sony, PlayStation 5'in yeni modelini piyasaya sürdü! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:46:14. #1.16#

title