Sony, PlayStation 5'in yeni modelini piyasaya sürdü!

PlayStation 5'in revize edilmiş yeni modelleri Avustralya'da görünmeye başladı. PlayStation 5 artık daha hafif ve vidalarını gevşetmek için tornavidaya ihtiyaç duyulmayacak.

Sony sessizce revize edilmiş bir PS5 modelini piyasaya sürdü. Avustralya merkezli bir oyun sitesi olan Press Start, revize edilen PS5 modellerinin taban standı için artık tornavidaya gerektirmeyen yeni bir vida içerdiğini açıkladı. Sony, PlayStation 5'teki vidaları elle kolayca ayarlanabilecek bir vida türüyle değiştirdi.

Yeni sürüm PlayStation 5'ler orijinalinden 300 gram daha hafif olacak, ancak Sony'nin ağırlığı düşürmek için neleri kaldırdığı veya değiştirdiği henüz belli değil. Yeni PS5'ler orijinalinde bulunan CFI-1000 yerine CFI-1102A model numarasına sahipler.

Avustralya, bu revize edilmiş PS5 modellerini stok alan ilk ülkelerden biri gibi görünüyor. Ayrıca ABD'nin bazı bölgelerinde de nakliye yapıyorlar.

PS5 VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci: AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli, 3.5 GHZ hızında

GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz

Bellek: 16 GB GDDR6/ 256 bit

Dahili depolama: 825 GB SSD

IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)

Artırılabilir hafıza: NVMe SSD slotu

Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için)

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü