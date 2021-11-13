Sony, en çok oynanan PlayStation 5 oyunlarını açıkladı
Sony PlayStation 5 bir yıl önce piyasaya sürüldü ve geçen bir yıl içerisinde PS5'te en çok oynanan oyunların listesi paylaşıldı.
Çip kıtlığı nedeniyle tedarik kısıtlamaları, insanların geçen bir yıl içerisinde PS5'i satın alabilmeleriyle ilgili büyük sorunlara neden oldu, ancak konsolun canavarca bir başarı olduğu açık ve bu sorunlar olmasaydı muhtemelen geçen bir yıl boyunca tarihin en hızlı satan konsolu olacaktı.
Sony, Playstation 5'in bir yıl önceki sürümünden bu yana geçen zamanda en çok oynanan 10 PS5 oyunun listesini açıkladı. İşte oyunlar:
- Fortnite
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- FIFA 21
- NBA 2K21
- Assassin's Creed Valhalla
- Destiny 2
- MLB The Show 21
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Demon's Souls
- NBA 2K22
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Sony'nin paylaştığı listede Fortnite'ın en başı çekmesi şaşırtıcı değil. PlayStation CEO'su Jim Ryan, "Topluluktaki herkese sabrınız için teşekkür etmek istiyorum. PS5 için tarihi bir talep görmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra stok probleminin birçok müşterimiz için hayal kırıklığı olduğunu anlıyoruz. Mümkün oldukça birçok birimi sevm etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." Sözlerine yer verdi.
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