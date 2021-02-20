Sonunda bebeğinin yüzünü gösterdi: İlk fotoğrafları ebe çekmiş

İŞTE OĞLUMUZ AUGUST PHILIP HAWKEKraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Prens Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank bir süre önce dünyaya gelen oğullarını tanıttı.

İŞTE OĞLUMUZ AUGUST PHILIP HAWKE

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Prens Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank bir süre önce dünyaya gelen oğullarını tanıttı. Ailenin, Instagram kullanmasına izin verilen sayılı üyelerinden biri olan Prenses Eugenie, kendi resmi sayfasında kocası Jack Brooksbank ve minik oğluyla çekilen iki fotoğrafını paylaştı. Prenses "Size August Philip Hawke Brooksbank'i tanıtmak istedik" diye yazdı. Bebeğin adındaki Philip, Eugenie'nin büyükbabasına saygı niteliğinde.

İLK FOTOĞRAFINI EBE ÇEKTİ

Sonra da kendilerine bebeğin doğumu dolayısıyla iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür etti. Prenses, bu fotoğrafları kamuoyuyla paylaşmaktan dolayı heyecan duyduklarını ifade etti. Prenses Eugenie, oğluyla bu fotoğraflarının, doğumda görev alan ebe tarafından çekildiğini de not düştü. Eugenie, ebenin yanı sıra oğlunun doğumunda yer alan herkese teşekkür etti.

YÜZÜNÜ GÖSTERMEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

30 yaşındaki Prenses Eugenie, oğlunun dünyaya gelişini, 9 Şubat'ta yaptığı bir Instagram paylaşımında duyurmuştu. O paylaşımda kendisinin, eşinin ve bebeğinin ellerinin fotoğrafını paylaşan Eugenie'nin oğlunu göstermemesi de bazı çevreler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

HAMİLELİK HABERİNİ DE SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, bir bebek beklediklediklerini geçtiğimiz yılın eylül ayında sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bir çift bebek patiği fotoğrafı paylaşan Eugenie, kendisinin ve kocasının çok heyecanlı olduğunu ve bebeğin 2021'in ilk aylarında doğacağını belirtmişti.

DAMAT GECE KULÜBÜ YÖNETİCİSİ

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Kraliyet ailesinin en yeni üyesi olmayı başaran Jack Brooksbank, 1986 tarihinde dünyaya geldi. İngiliz kraliyet ailesinin damadı Jack Brooksbank, gece kulübü müdürlüğü yapıyor. Üniversiteye gitmek yerine erken yaşta iş hayatına atılan 35 yaşındaki Brooksbank, bir süre garson olarak çalıştı. 18 yaşımdan beri bar zinciri kurmak isteyen Jack Brooksbank, muhasebeci olan babasını finans dünyasına takip etmek yerine barlarda faaliyet gösterdi. Londra'daki Markham Inn'deki takımına katıldı, George Clooney'nin markasına destek oldu.

Kaynak: Hürriyet