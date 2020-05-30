"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
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"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi

Eşiyle kavga ettikten sonra sosyal medya hesabından bir videoya yayınlayarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, bugün 2. Sayfa programında yaşadığı sorunları anlattı. Eşiyle ciddi sorunlarının olduğunu söyleyen Yeşilmen, şiddet gördüğü yönündeki sorulara kaçamak cevap verdi.

30.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:05

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" dedi. Bu sözleriyle günlerce konuşulan Yeşilmen, aile içinde yaşadığı sorunları anlattı.

"HER ŞEYE RAĞMEN EVLİLİĞE DEVAM EDİYORUM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına evinin bahçesinden görüntülü olarak bağlanan Yeliz Yeşilmen, şunları anlattı: "Bizim birlikteliğimiz 16-7 yıl oldu. Her ailede olduğu gibi sıkıntılar oluyor. Bunların sonunda ben de doldum. Ben aşırı duygusalım oda yaşanan bir olayın patlaması. O bir kadının kocasına olan çığlığını duyurmasıydı. Ben her şeye rağmen evliliğe devam eden kadın kafasındayım. 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' konusuyla ilgili bir şey söz konusu değil. Dolup patlayan bir kadın ağzından çıkan bilemez. Şimdi aynı evde kalıyoruz ve sorunları çözmeye çalışıyoruz."

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi

"BERGEN'İ KATLEDEN ADAMLA KOCAMI BİR TUTAMAM"

"Bir erkeğe şiddet uyguladın mı diye sorsan 'Her evde şiddet olur' der bir erkek. Şiddetin sözlü ve fiili olanı vardır. Kocamı zan altında bırakmak istemiyorum. Benim ağlamam üzülmem ayıp mı? Ağlamak, isyan etmek çok normal bir şey. O öfkeyle ağzımdan çıkan bir şeydi. Bir kadından dolayı çıkan tartışma değil çok saçma bir şeydi. Bergen'i katleden adamın karaktersizliğiyle kocamı bir tutamam. Bir şey yaşandı bunun üzerine çektim o anki öfkeyle. Ben her şeyi sosyal medyada paylaşıyorum. Sorunlar var. Sorunlarımızla alakalı yargıya intikal eden durumlar var. Bu eşimle alakalı değil sorunlarla alakalı. "

"HER EVLİLİKTE ŞİDDET OLUYOR"

Sunucuların 'Ali bey sana el kaldırdı mı?' sorusu üzerine cevap vermekte güçlük çeken Yeşilmen, "Bu konuda beni zor durumda bırakıyorsunuz, benim çocuğum var. Bunu burada söylemem normal değil. Her evlilikte şiddet oluyor ama söylenmiyor. Benim hayatımda karı kız mevzusu yok kişisel olarak çözmeye çalıştığım şeyler var. Bunun bana reklam olduğunu söylemişler bu çok saçma. Ben böyle gündeme gelmemek için hep sustum."

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi

"BENİ BİTİRDİN, REZİL ETTİN"

Videodaki ifadelerinden dolayı eşinin kendisine kızdığını söyleyen Yeliz Yeşilmen sözlerine şöyle devam etti: "Videoyu çektiğim gün Ali bana çok kızdı 'beni bitirdi, rezil ettin' dedi. Ben aşık olarak evlendim. Önce aşkın peşine gittim şimdi de çocuklarımın peşinden gidiyorum. Herkesin hareketlerine dikkat etmesi gerekir, ben abarttım. Bergen'i öldüren şerefsiz adamla kocamı bir tutamam. Ağlama kriziyle söyledim onu. Benim filmimin kötü sonla bitmesini istemiyorum. Herkesi kendisine çeki düzen vermesini istiyorum. Reklam yapma niyetim olsa kanal kanal gezerdim ama size konuşmaya bile zor ikna oldum. Kendime dikkat ediyorum. İnşallah hır gür olmaz. Bu konuda önüne gelen konuşuyor. Ali bana Bergen örneğinden dolayı çok kızgın ve bununla rezil olduğunu düşünüyor. Olayı devam ettirip daha kötü şeyler yapabilirdim."

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi

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