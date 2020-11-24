Sonsuzluk Projesi filmi konusu nedir? Sonsuzluk Projesi oyuncuları ve Sonsuzluk Projesi özeti!
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Sonsuzluk Projesi filmi konusu nedir? Sonsuzluk Projesi oyuncuları ve Sonsuzluk Projesi özeti!

24.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:53
Sonsuzluk Projesi filmi konusu nedir? Sonsuzluk Projesi oyuncuları ve Sonsuzluk Projesi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sonsuzluk Projesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sonsuzluk Projesi konusu, özeti ve Sonsuzluk Projesi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sonsuzluk Projesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sonsuzluk Projesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sonsuzluk Projesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Sonsuzluk Projesi konusu nedir, Sonsuzluk Projesi oyuncuları kimler ve Sonsuzluk Projesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

SONSUZLUK PROJESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Lise son sınıf öğrencisi ve hevesli mucit David Raskin ( Jonny Weston ) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne kabul edildi , ancak öğrenim ücretlerini karşılayamıyor. Annesi Kathy'nin ( Amy Landecker ) evi satmayı planladığını öğrendikten sonra David, kız kardeşi Christina ( Virginia Gardner ) ve arkadaşları Adam Lee (Allen Evangelista) ve Quinn Goldberg ( Sam Lerner ) 'ın eşyalarını aramasını ister. baba Ben ( Gary Weeks), David'in burs almak için kullanabileceği bir şey bulma umuduyla David'in yedinci doğum gününde hayatını kaybeden bir mucit, her zaman kendilerini filme alıyor. Yedinci doğum günü partisinin video kaydının olduğu eski bir kamera bulur ve burada kendisini kısaca bir yansımada görür. Yansımadaki bir bodrum ışık anahtarına nasıl ulaştığını fark eden David ve arkadaşları, babasının yasakladığı bodruma giderler. Grup anahtarı çeker, bir tuzak kapıyı etkinleştirir , Ben'in geliştirmekte olduğu "Almanak Projesi" adlı bir zaman yolculuğu cihazının planlarını bulur ve işlevsel bir zaman makinesi inşa eder. Zamanında başarılı bir şekilde oyuncak arabayı geri gönderirler, ancak tüm mahalleyi karartırlar . David'in aşkı Jessie Pierce tarafından yakalanırken ( Sofia Black-D'Elia), cihazı çalıştırmak için kullandıkları akü, onu deneylerine dahil ediyorlar.

SONSUZLUK PROJESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolünde Jonny Weston'ın yer aldığı 'Sonsuzluk Projesi' filminin yönetmen koltuğunda Dean Israelite oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Virginia Gardner, Sam Lerner ve Michelle DeFraites yer alıyor.

Yönetmen: Dean Israelite

Oyuncular: Jonny Weston, Virginia Gardner, Sam Lerner, Michelle DeFraites

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Ülke: 2015/ A.B.D.

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