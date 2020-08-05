Sonsuzluk işareti nedir, nasıl yapılır? Klavyeden sonsuzluk işareti yapılışı
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Sonsuzluk işareti nedir, nasıl yapılır? Klavyeden sonsuzluk işareti yapılışı

Sonsuzluk işareti her alanda kullanılan şekilli bir işarettir. Sonsuzluk işareti; matematikte, tarihte, sosyal medya sitelerinde vb. tüm alanlarda kullanılmaktadır. Peki sonsuzluk işareti nasıl yapılır şimdi detayları paylaşalım.

Sonsuzluk işareti nedir, nasıl yapılır? Klavyeden sonsuzluk işareti yapılışı
05.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:43

Sonsuzluk işareti simgesi "?" bu şekildedir. Yatay 8 işaretine benzemektedir. Yani 8 rakamını sağ tarafa veya sol tarafa yatırdığımızda sonsuzluk işaretini elde edebiliyoruz. Peki sonsuzluk işareti bilgisayardan klavyeden nasıl yapılır, ne anlama gelir?

SONSUZLUK İŞARETİ NEDİR?

Sonsuzluk simgesi yana doğru sekiz sayısına benzeyen, sonu olmayan ve ebediyet anlamına gelen bir matematiksel simgedir. Sonsuzluk simgesi en çok matematik ve fizik alanında kullanılmakta olup, soyut bir kavramdır. Aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

Sonsuzluk işareti :

Sonsuzluk işareti (?) nedir, nasıl yapılır? Klavyeden sonsuzluk işareti yapılışı
sonsuzluk işareti

SONSUZLUK İŞARETİ KLAVYEDEN NASIL YAPILIR?

Klavyeden 3 farklı yöntemle sonsuzluk işareti yapabilirsiniz.

1. Yöntem:

Öncelikle klavyenizden Alt + 236 veya Alt + 8734 kombinasyonunu kullanarak ? bu şekilde sonsuzluk işareti simgesi yapabiliyorsunuz. Fakat bazen bu kısayolları yaptığımızda ì veya ^ şekilleri çıkabiliyor. Eğer bu yöntemle yapamazsanız diğer yöntemleri tavsiye ederiz.

Sonsuzluk işareti (?) nedir, nasıl yapılır? Klavyeden sonsuzluk işareti yapılışı

Klavyeden öncelikle space tuşunun solundaki Alt tuşuna basılı tutun. Ardından numpad bölümünden sırasıyla 8, 7, 3 ve 4 rakamlarına basın. Sonrasında ? buradaki gibi sonsuzluk işareti yapabilirsiniz.

2. Yöntem:

İkinci yöntem olarak bilgisayarınızdan başlat menüsünü açınız. Ardından "Karakter Eşlem" programına giriş yapın.

Sonsuzluk işareti (?) nedir, nasıl yapılır? Klavyeden sonsuzluk işareti yapılışı

Oradan yukarıda gördüğünüz gibi "Unicode'a git:" kısmına "221E" kodunu yazınız. Sonrasında üstteki resimde gördüğünüz gibi sonsuzluk işareti otomatikman karşımıza çıkmış olacaktır. Buradan da Seç > Kopyala butonlarına bastığınızda artık sonsuzluk işaretini ? buradaki gibi yapmış olacaksınız.

3. Yöntem:

Son olarak sonsuzluk işaretini ctrl+c yapıp kopyalayarak ctrl+v yapıp istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Yani kopyala yapıştır yöntemiyle de sonsuzluk işaretini yapabilirsiniz. Word, office, sosyal medya, whatsapp, facebook vb. gibi yerlerde bu işareti sınırsızca kullanabilirsiniz.

APPLE BİLGİSAYARLARDA SONSUZLUK İŞARETİ YAPILIŞI

Apple klavyedelerde sonsuzluk işareti yapımı için klavyeden "Option + 5" tuşlarına basmanız gerekmektedir.

SONSUZLUK İŞARETİ TARİHÇESİ

ilk kez Wallis tarafından 1650'lerin ortalarında kullanıldı. Ayrıca ölçülemeyecek kadar küçük bir sonsuz küçük için 1/? ekledi. Wallis bunu ve 1655'te yayınlanan Konik Bölümler üzerinde Treatise on the Conic Sections adlı kitabında sonsuzlukla ilgili diğer birçok konuyu yazdı.

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