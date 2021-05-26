Sonic Central canlı yayın tarihi belli oldu!
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Sonic Central canlı yayın tarihi belli oldu!

Sonic Central canlı yayın tarihi belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Çocukluğumuzun sembol oyunlarından birisi olan Sonic, bu sene 30. yıl dönümünü kutluyor. Yayıncı Sega bu yıla özel planlarını "Sonic Central" canlı yayınında açıklayacağını duyurdu. Sonic Central canlı yayını tarihi ne zaman? İşte detaylar!

Sega'nın 1991 çıkışlı oyunu Sonic, Mario'nun maskotuyla yarışabilecek yeni bir karakter istenmesi üzerine oluşturuldu. Bu yıl 30. yıl dönümünü kutlayan efsane animasyon oyununun yayıncısı Sega, bu yıla özel düzenleyeceği "Sonic Central" isimli canlı yayınında gelecek planlarınında açıklanacağını duyurdu.

Sonic Central canlı yayınının 27 Mayıs Perşembe günü saat 19:00'da düzenleyeceği duyuruldu. Canlı yayın sırasında yeni projeler, ortalıklar ve yeni etkinlik takvimini görme fırsatı yakalayacağız.

Sonic Central canlı yayınını YouTube üzerinden izlenebilecek.

Sega ayrıca dün YouTube üzerinden Sonic the Hedgehog serisi için "Durdurulamaz" başlıklı bir video yayınladı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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