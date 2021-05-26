Sonic Central canlı yayın tarihi belli oldu!

Çocukluğumuzun sembol oyunlarından birisi olan Sonic, bu sene 30. yıl dönümünü kutluyor. Yayıncı Sega bu yıla özel planlarını "Sonic Central" canlı yayınında açıklayacağını duyurdu. Sonic Central canlı yayını tarihi ne zaman? İşte detaylar!