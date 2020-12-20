Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı
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Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı

20.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:27

Eski eşi tarafından dolandırılan ve Müge Anlı'ya çıkmak istediğini her fırsatta söyleyen Songül Karlı eski eşinin gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı. Karlı, "Ben kendi paramı istiyorum. Benim paramı bana geri verin. Ben köy köy gezdim bu paraları kazanmak için. Bu cinayetten farksız bir şey" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı. Polis ekipleri Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de içinde olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

"HUKUKA İNANIYORUM"

Sürekli olarak Müge Anlı'ya çıkmak istediğini dile getiren Karlı ise sosyal medya hesabından bir video paylaşarak son yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Hukuka inanıyorum" diyen Karlı, "Benim hayatımı kabusa çevirdiler. 4 yıldır uğraşıyorum bizim 1 liramıza kadar götüren insanlar var. Ailece bu durumu bilip kimse bizi aramadı. Arsamın paramın bana döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN KÖY KÖY GEZDİM BU PARALARI KAZANMAK İÇİN"

Açıklamalarına devam eden Karlı, "Ben kendi paramı istiyorum. Benim paramı bana geri verin. Ben köy köy gezdim bu paraları kazanmak için. Bu cinayetten farksız bir şey. Benim paramı bana getireceksiniz" dedi.

"PROFESYONEL VE ORGANİZE BİR ÖRGÜTLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Karlı açıklamasının devamında sözü avukatına bıraktı. Songül Karlı'nın avukatı "Çok profesyonel ve organize bir örgütle karşı karşıyayız. Gizlilik kararı var ancak biz Songül Hanım'dan alınan paralar ve malların bir şekilde iade olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı
Haber Yorumları (2)
MERT SÖZ: GARİBAN, FAKİR, FUKARA DOLANDIRILINCA SESLERİ ÇIKMAYANLAR BAŞLARINA GELİNCE BU CİNAYETTİR DİYOR, BENDE HAYDAN GELEN, HUYA GİDER DİYORUM.
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CENK: demekkiparaharammış
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