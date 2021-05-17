Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti
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Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti

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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde imaj değişliğine giderek hayranlarını şaşırtmıştı. Karlı, yine göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti.

Eski eşi Metin Yüce tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını öne süren ve Müge Anlı'ya bile çıkmayı düşünen Songül Karlı zor günleri atlattı. Eski günleri geride bırakan Karlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sık sık cesur pozlarıyla dikkat çeken Songül Karlı son olarak göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Estetikli haliyle değişimi inanılmaz olan Karlı'ya beğeni yağdı.

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTMÜŞTÜ

Karlı daha önce "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum" demişti.

İşte Songül Karlı'nın pozları;

Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı çıktı geçti
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı çıktı geçti
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı çıktı geçti
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı çıktı geçti
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı çıktı geçti
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı çıktı geçti
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı çıktı geçti
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti
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Haber Yorumları (2)
NUMAN TOSUN: Yıllanmış bir şarap misali,her gün daha güzelleşiyorsunuz,yolunuz açık olsun...
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
BİLGE TANRIÖVER : Biz eski oturaklı hanım hanımcık Songül Ü istiyoruz
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
500
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Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti - Haberler Magazin
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