Songül Karlı dediğini yaptı! Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı'nın, iki hafta sonra çıkacağı Müge Anlı'nın Tatlı Sert adlı programının başlamasını iple çektiği öğrenildi.

Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu. Müge Anlı'ya çıkmak için ise gün sayıyor...



Kaynak: Snob Magazin