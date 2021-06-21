Songül Karlı'dan radikal karar!

Eski eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Songül Karlı kötü günleri geride bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Songül Karlı, klip çekiminden kareler paylaştı.

Daha önce yaptığı paylaşımlarıyla uzun süre gündem olan şarkıcı, bu defa derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle çok konuşuldu. Fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlayan Karlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Klip için farklı elbiseler giyen ve her halini de takipçileriyle paylaşan Karlı bazı fotoğraflarını ise gelen eleştirilerden sonra yoruma kapadı.

Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı, 'sıfır makyaj' olduğunu iddia ettiği fotoğrafı ile bir anda sosyal medyada gündem olmuştu.

Daha önce yaptığı açıklamada estetiği olmadığını, sadece göğüs küçültme işlemi yaptırdığını açıklayan 47 yaşındaki sanatçı, Instagram'da yorum yağmuruna tutulmuştu.

Bu fotoğrafına "Bu arada yüzümde bir gram makyaj yok" yazan Songül Karlı, takipçilerini inandırmayı başaramadı.

Kaynak: Snob Magazin