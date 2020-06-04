Soner Yalçın'ın villasına gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri kapıda kaldı
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Soner Yalçın'ın villasına gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri kapıda kaldı

Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'teki villasına gelerek usule aykırı tadilat iddiaları ile ilgili incelemelerde bulunmak isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, evde kimseyi bulamayınca kapıda kaldı.

Soner Yalçın'ın villasına gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri kapıda kaldı
04.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:11

Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'teki villasına gelerek usule aykırı tadilat iddiaları ile ilgili incelemelerde bulunmak isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, evde kimseyi bulamayınca kapıda kaldı. Ekiplerin inceleme yapamadan villadan ayrıldı.

OdaTV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te SİT alanında bulunan, 30 milyon TL değerindeki villasında usulsüz inşaat yapıldığı iddia edildi. Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerdeki iddialara göre, Yalçın'ın 2005 yılında Levent Mahallesi'nde inşa edilmiş tripleks villayı satın aldığı ve 'basit tadilat' adı altında inşaat çalışması yaptırdığı belirtildi. 2008 yılında 'Kentsel Sit Alanı' ilan edilen bölgede yer alan ve kaçak inşaat yapıldığı iddia edilen villaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri inceleme yapmak üzere geldi. Villaya gelerek zile basan ekipler, kimseyi bulamadan geri döndü.

Öte yandan kaçak inşaat yapılan ev havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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