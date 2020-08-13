Soner Sarıkabadayı: Oğlumuzun adı Hasan olacak Gecenin sonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Soner Sarıkabadayı, yaşadığı babalık heyecanı hakkında "Henüz kucağımıza almadığımız için pek bir şey anlamadık ama tabii ki çok heyecanlıyız" dedi.

Gecenin sonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Soner Sarıkabadayı, yaşadığı babalık heyecanı hakkında "Henüz kucağımıza almadığımız için pek bir şey anlamadık ama tabii ki çok heyecanlıyız" dedi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Madelein Lopez'in hamilelik sürecinin nasıl geçtiği sorusuna ise "Aşermeler oluyor. Çok zorluk yaşadık diyemem" yanıtını verdi. Sarıkabadayı, doğacak oğluna isim bulduğunu da açıkladı: "Babamın adı olan Hasan'ı koyacağız. Eşim de bir İspanyol ismi düşünüyor." Kaynak: Hürriyet