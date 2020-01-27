Soner Sarıkabadayı: Bu işler kısmet

27.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:41

Bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yiyen sempatik çift, mekan çıkışında objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Ayaküstü muhabirler ile sohbet eden Kabadayı, ufukta evlilik var mı? Sorusuna "Bu işler kısmet, ne zaman olacağı hiç belli olmaz." diye konuştu. Ayrıca alışveriş sırasında sevgilisinin doğum günü İçin 40 bin TL değerinde tek taş pırlanta yüzük aldığı öğrenildi.& ;



