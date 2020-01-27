Soner Sarıkabadayı: Bu işler kısmet
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Soner Sarıkabadayı: Bu işler kısmet

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Madelein Lopez ile birlikte Vadİstanbul'da objektiflere yansıdı

27.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:41
Soner Sarıkabadayı: Bu işler kısmet

Bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yiyen sempatik çift, mekan çıkışında objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Ayaküstü muhabirler ile sohbet eden Kabadayı, ufukta evlilik var mı? Sorusuna "Bu işler kısmet, ne zaman olacağı hiç belli olmaz." diye konuştu. Ayrıca alışveriş sırasında sevgilisinin doğum günü İçin 40 bin TL değerinde tek taş pırlanta yüzük aldığı öğrenildi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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