Soner Polat'ın cenazesinde askerlerin düzensiz yürüyüşü şaşkına uğrattı

03.10.2019 13:52

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 30 Eylül'de hayatını kaybeden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Tümamiral Soner Polat, dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEYE ASKERLERİN YÜRÜYÜŞÜ DAMGA VURDU

Törende Polat'ın naaşının askeri araçta getirildiği sırada yürüyüş yapan askerlerin görüntüleri ise cenazeye katılanları büyük hayal kırıklığına uğrattı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.