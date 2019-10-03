Soner Polat'ın cenazesinde askerlerin düzensiz yürüyüşü şaşkına uğrattı
Emekli Tümamiral Soner Polat'ın cenaze töreninde yürüyüş yapan askerlerin düzensiz halde yürüdükleri görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bir süredir kanser tedavisi gören ve 30 Eylül'de hayatını kaybeden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Tümamiral Soner Polat, dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
CENAZEYE ASKERLERİN YÜRÜYÜŞÜ DAMGA VURDU
Törende Polat'ın naaşının askeri araçta getirildiği sırada yürüyüş yapan askerlerin görüntüleri ise cenazeye katılanları büyük hayal kırıklığına uğrattı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü.