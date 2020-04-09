Soner Arıca yoğurt yaptı Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde sağlıklı beslenmeye devam ediyor.

Taş gibi oldu

Yediklerine dikkat eden, spor yapmayı ihmal etmeyen Sanatçı, evde kendi yoğurdunu kendi yaptı. Tarifi ablasından aldığını söyleyen Arıca; "Ablam çok güzel yoğurt yapar. Bir de aile içinde 'Yoğurdum taş gibi oldu' diye bize hava atar. Valla benim yoğurdum da taş gibi oldu" dedi.

Kaynak: Bültenler