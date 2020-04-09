Soner Arıca yoğurt yaptı
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde sağlıklı beslenmeye devam ediyor.
09.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:52
Taş gibi oldu
Yediklerine dikkat eden, spor yapmayı ihmal etmeyen Sanatçı, evde kendi yoğurdunu kendi yaptı. Tarifi ablasından aldığını söyleyen Arıca; "Ablam çok güzel yoğurt yapar. Bir de aile içinde 'Yoğurdum taş gibi oldu' diye bize hava atar. Valla benim yoğurdum da taş gibi oldu" dedi.
Kaynak: Bültenler