Soner Arıca'dan yaz klibi Soner Arıca "Çözelim Düğümü" single'ına şarkının duygusuyla örtüşen, hikayesi olan bir video klip çekmeyi tercih etti.

Şarkıcı Soner Arıca "Çözelim Düğümü" single'ına şarkının duygusuyla örtüşen, hikayesi olan bir video klip çekmeyi tercih etti. Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde, Kaş'ta yapılan çekimler 4 günde tamamlandı. Arıca'nın anlatıcı rolünü üstlendiği, gençlerin bir yaz tatilini anlatan renkli, kısa film tadındaki klipte sevgili olan çifti Arjin Merthatun ve Canberk Bağ; birbirine açılamayan çifti ise Aslı Sunar ve Taylan Özgür canlandırdı.











Kaynak: Snob Magazin