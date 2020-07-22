Soner Arıca'dan yaz klibi
Soner Arıca "Çözelim Düğümü" single'ına şarkının duygusuyla örtüşen, hikayesi olan bir video klip çekmeyi tercih etti.
22.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:52
Şarkıcı Soner Arıca "Çözelim Düğümü" single'ına şarkının duygusuyla örtüşen, hikayesi olan bir video klip çekmeyi tercih etti. Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde, Kaş'ta yapılan çekimler 4 günde tamamlandı. Arıca'nın anlatıcı rolünü üstlendiği, gençlerin bir yaz tatilini anlatan renkli, kısa film tadındaki klipte sevgili olan çifti Arjin Merthatun ve Canberk Bağ; birbirine açılamayan çifti ise Aslı Sunar ve Taylan Özgür canlandırdı.
Kaynak: Snob Magazin