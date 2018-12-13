Söndürülmeden Çöpe Atılan Sigara İzmariti Korkuttu

Düzce'de bir iş yerinin çöp kutusuna söndürülmeden atılan sigara izmariti ekipleri seferber etti.

Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda bulunan Cengizler İş Merkezi'nin ikinci katında çalışma yapan muhasebeciler, yandaki bir asansör firmasına ait iş yerinden yoğun duman geldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve emniyet ekipleri, iş yeri sahibine ulaşamayınca iş yerine balkondan girmek istedi. SEDAŞ ekiplerinin sepetli aracı yardımıyla balkona ulaşan ekipler, camı kırarak iş yerine girdi.

Ekipler, iş yerindeki çöp kutusuna söndürülmeden atılan sigara izmaritinin yoğun dumana yol açtığını belirledi.

Ekipler, binadaki dumanı tahliye için iş yerini havalandırdı.