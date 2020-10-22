Sonbaharın renkleriyle bezenen Dipsiz Göl Şelalesi'nden eşsiz manzara
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sonbaharın renkleriyle bezenen Dipsiz Göl Şelalesi'nden eşsiz manzara

22.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:00

Sonbaharın renkleriyle bezenen Dipsiz Göl Şelalesi'nden eşsiz manzara Dipsiz Göl Şelalesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengarenk olmasıyla doğa severlere eşsiz bir manzara sunuyor Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl Şelalesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların...

Sonbaharın renkleriyle bezenen Dipsiz Göl Şelalesi'nden eşsiz manzara

Dipsiz Göl Şelalesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengarenk olmasıyla doğa severlere eşsiz bir manzara sunuyor

SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl Şelalesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengarenk olmasıyla doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengarenk tonlara bürünmeye başladı. Sivas'ın Doğanşar ilçesinde Dipsiz Göl Şelalesi'nin etrafındaki binlerce ağacın yaprakları da farklı renklerin çeşitli tonlarına büründü. Kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta bulunan ve 30 metre yükseklikten dökülen şelale, il dışından gelen turistlerin ve bölge halkının da ilgisini çekiyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle şelalenin etrafındaki ağaçlarda yeşil, sarı ve kırmızının farklı tonlarına boyandı. Dipsiz Göl Şelalesi doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor. Şelalenin yakınından geçen yolcu ve sürücüler de manzaraya dayanamayıp seyahatlerine ara veriyor. Buraya gelen vatandaşlar doğanın sunduğu renk cümbüşünün tadını çıkararak temiz hava soluyor.

Dört mevsimde de manzarasına doyulmuyor

Çevrede bulunan köy sakinlerinden Kamil Kurt, "Bu araziler Doğanşar ilçesinin Çatpınar köyü arazilerindendir. Doğal olarak ilkbahar ver sonbaharda bu mevsimlerde ağaçlarımız tamamen rengarenk, aşağıda şelalemiz yukarda dipsiz gölümüz turistlik bölge oldu. Arazimiz rengarenk. Mevsimine göre ilkbahar ve sonbaharda böyle güzellikler oluyor" şeklinde konuştu.

Turan Kuşak ise "Burası Doğanşar'ın en güzel ücra güzel yerlerinden bir tanesi. Yaz kış buraya gelen olur. Bu sene korona virüs dolayısıyla biraz sıkıntı oldu ama gelenler tedbir alarak pikniğini yaptı. Sonbaharda çok güzel burası. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar çok güzeldir" dedi.

Sonbaharın renkleriyle bezenen Dipsiz Göl Şelalesi'nden eşsiz manzara
Sonbaharın renkleriyle bezenen Dipsiz Göl Şelalesi'nden eşsiz manzara
Sonbaharın renkleriyle bezenen Dipsiz Göl Şelalesi'nden eşsiz manzara
Sonbaharın renkleriyle bezenen Dipsiz Göl Şelalesi'nden eşsiz manzara

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sinan Özen Derviş Zaim Didem Soydan
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Rus Kaza Eylül Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sonbaharın renkleriyle bezenen Dipsiz Göl Şelalesi'nden eşsiz manzara - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 12:00:59. #1.15#
title