Sonbahara Doğru filmi aile içi şiddete eğiliyor

05.11.2019 10:36

Kısa filmlerinde de genelde kadın hikayelerine yer veren yönetmen Sonbahara Doğru filminde de kadın dayanışmasını hikayenin merkezine alıyor. Köye yeni gelen öğretmen Yaprak ve öğrencisinin annesi Semra arasındaki dostluğa, dayanışma ve paylaşıma dayalı arkadaşlık hikayesi sınırları erkekler tarafından çizilen dünyada zorluklarla baş etmek durumunda kalıyor!

Demirci sınırlarını ensest olarak belirlediği filmde bu konuyu seçmesinin sebebini bu şiddete maruz kaldığı halde konuşamayan, susmak zorunda bırakılan ve haklarını savunmayı bilmeyen insanlara destek olmak için çektiğini belirtiyor.Konuşarak, anlatarak ve sanat yoluyla ortaya konularak bu meselelerin aşılmasına yardımcı olunacağına inandığını da sözlerine ekliyor.

Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesi ve köylerinde çekilen filmde Merve Yıldız, Tuğçe Köse, Murat Cem Yılmaz, Burhan Narınç, Öznur Varlı, Yağız Atan, Diana Sönmez, Derya Yavuz, Engin Çayır, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Çakır, Yavuz Korkmaz ve Ersin Odabaşı'nın rol aldığı film öncelikle festivallerde karşımıza çıkacak.

Kaynak: Bültenler