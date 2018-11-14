Sonbahar Yaprakları 3 Gün Boyunca Süpürülmeyecek

Tokat'ın Turhal ilçesinde sonbahar mevsiminde doğal görüntünün kaybolmaması için Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, üç gün boyunca yaprakların süpürülmemesi talimatını verdi. Sonbaharla birlikte sararak dökülen yaprakların oluşturduğu doğa manzaraları arasında vatandaşların dolaşması için Turhal Belediyesi iki yıldır farklı bir uygulama yapıyor. İlçede kaldırım ve caddelere, parklara dökülen ağaç yaprakları üç gün boyunca süpürülmüyor. Böylece vatandaşlar sararak dökülen yaprakların üzerinde yürüyüp hatıra fotoğrafı çekinerek doğa harikası görüntüleri ölümsüzleştiriyor. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, ilçede iki yıldır devam eden uygulamayı bu sene de yapacaklarını, bu anlamda temizlik işçilerine yaprakların süpürülmemesi talimatını verdiğini kaydetti. İnsanların uygulamadan oldukça mutlu olduğunu ifade eden Başkan Bekler, "Ağaç yapraklarını caddelerimizden parklarımızdan toplamıyoruz. İnsanlarımızın sonbaharı doya doya yaşamalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız bana gönderdikleri mesajlarında yaprakların üzerinde yürümek istediklerini ama temizlik işçilerinin günlük süpürdüğü için bunu yapamadıklarını söylüyorlar. Bizde iki yıl önce Turizm Gönüllüsü Fatma Esin Tuna'nın teklifi ile üç gün yaprakları toplamama kampanyası başlatmıştık. Bu sene bu yine uygulayacağız. Arkasında da en güzel sonbahar fotoğrafları sergisini açacağız" diye konuştu. Turhallı vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek bol bol sonbahar manzarası fotoğrafı çekindi. Çocuklar ise dökülen yapraklar arasında oynayarak sonbaharın tadını çıkardı.

(İHA)