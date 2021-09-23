Son Yaz yeni bölüm ne zaman? Son Yaz 23. bölüm saat kaçta? Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkınyüzleşemeden bozulur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan,ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir.

Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmeninhayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır. Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır. Akgün yaptıklarının hesabını ağabeyinden soracak mıdır? Yoksa Yağmur'u dinleyip peşini bırakacak mıdır?

Büyük gün yaklaşmaktadır. Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'ye karşı gizli tanıklık yapacağı mahkeme günü belli olmuştur. Fakat Selçuk Taşkın'ı Gökhan vasıtası ile susturamayan Halil Sadi, Selçuk Taşkın'ın mahkemeye çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Selçuk Taşkın, İstanbul'da mahkemeye çıkıp tanıklık yapabilecek midir?

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim hayatına Rize'de, tek başına devam etmektedir. Çocuklarından, gerçeklerden, her şeyden uzak yaşamaktadır. İstanbul'da yaşayan Yağmur ve Altay ile bile doğru düzgün görüşmemektedir.Selim'in bu inzivası sürpriz bir ziyaretçi ile bölünecektir.Önemli bir görev için İstanbul'a çağrılan Selim, hayata geri dönebilecek midir? Çocuklarını bile görmekten kaçan Selim'i, ne geri döndürebilir?

Akgün ise kaçak durumdadır.Ancak her kaçışın bir sonu vardır. Ve o son, Akgün için çok yakındır.Akgün babasının hayatı için büyük bir pazarlığa girecek vebu pazarlık Akgün'ün hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

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