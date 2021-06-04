Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz 21. Bölüm fragmanı izle!
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Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz 21. Bölüm fragmanı izle!

Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz 21. Bölüm fragmanı izle!
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Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Son Yaz dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Son Yaz yeni bölümde neler olacak merak etti. Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz 21. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Son Yaz yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz 21. Bölüm fragmanı izle!

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkınyüzleşemeden bozulur.

Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan,ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir.

Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmeninhayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır. Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır. Akgün yaptıklarının hesabını ağabeyinden soracak mıdır? Yoksa Yağmur'u dinleyip peşini bırakacak mıdır?

Büyük gün yaklaşmaktadır. Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'ye karşı gizli tanıklık yapacağı mahkeme günü belli olmuştur. Fakat Selçuk Taşkın'ı Gökhan vasıtası ile susturamayan Halil Sadi, Selçuk Taşkın'ın mahkemeye çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Selçuk Taşkın, İstanbul'da mahkemeye çıkıp tanıklık yapabilecek midir?

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Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz 21. Bölüm fragmanı izle! - Haberler
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