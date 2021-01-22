Son Yaz Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan dizileri!
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Son Yaz Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan dizileri!

22.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:22
Son Yaz Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan dizileri!

Cuma akşamı, FOX ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinde "Yağmur" karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan dizileri!

Türk oyuncu Hafsanur Sancaktutan 2018 yılında Gülperi dizisi ile tanıdığımız başarılı, genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan dizileri!

SON YAZ YAĞMUR KİMDİR? HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Son Yaz Yağmur karakterine canveren Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğmuştur. 21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.

HAFSANUR SANCAKTUTAN DİZİLERİ

2018 Gülperi, Fidan

2019 Aşk Ağlatır, Ada Meryem

2021- Son Yaz, Yağmur Kara

Son Yaz Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan dizileri!
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