Son Yaz Yağmur kim? Son Yaz Yağmur gerçek adı ne? Hafsanur Sancaktutan kim?
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Son Yaz Yağmur kim? Son Yaz Yağmur gerçek adı ne? Hafsanur Sancaktutan kim?

12.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:02
Son Yaz Yağmur kim? Son Yaz Yağmur gerçek adı ne? Hafsanur Sancaktutan kim?

Son Yaz Yağmur kim? Son Yaz Yağmur gerçek adı ne? Hafsanur Sancaktutan kim? Son Yaz ne zaman? Son Yaz canlı full izle!

Son Yaz Yağmur kim? Son Yaz Yağmur gerçek adı ne? Hafsanur Sancaktutan kim? Son Yaz ne zaman? Son Yaz canlı full izle!

SON YAZ YAĞMUR KİM?

Her Cuma FOX ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinde Yağmur karakteri dikkat çekmekte. 11. bölümü ile Son Yaz 12 Mart tarihinde yayınlanacak.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Son Yaz Yağmur karakterine canveren Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da doğmuştur. 21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.

HAFSANUR SANCAKTUTAN DİZİLERİ

2018 Gülperi Fidan 30 Yardımcı Karakter

2019 Aşk Ağlatır Ada Meryem Varlı 16 Başrol Oyuncusu

2021- Son Yaz Yağmur Kara - Başrol Oyuncusu

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