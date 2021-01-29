Son Yaz Serap kimdir? Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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Son Yaz Serap kimdir? Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

29.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:15
Son Yaz Serap kimdir? Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

5. bölümü ile ekranlara gelecek dizi Son Yaz oyuncu kadrosu ve senaryosu ile büyük beğeni topluyor. Peki, Son Yaz Serap kimdir? Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi Serap karakteri kimdir? Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

SON YAZ SERAP KİMDİR?

Son Yaz dizisi yayınlandığı günden itibaren dikkat çekmeyi başardı. Dizide Serap karakterini usta oyuncu Şebnem Dönmez canlandırmaktadır. Şebnem Dönmez kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde.

ŞEBNEM DÖNNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974, Salzgitter doğumlu, Türk oyuncu. 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli bir yarışma programı sundular. 1998'de ise Dönmez Star TV'de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi'ni sundu. 2000'lerde ise dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para Kazanma Kılavuzu ile başladı. Başarılı oyuncu birçok dizide rol aldı.

ŞEBNEM DÖNMEZ DİZİ VE FİLMLERİ

Üç Arkadaş (1991)

Ahmet Hamdi Bey Ailesi (1992)

Üç Kişilik Dünya (1993)

Bir Demet Tiyatro (1994)

Zzzzt FM (1994)

Aşkın Dağlarda Gezer (1999) Kejal

Eyvah Kızım Büyüdü (2000)

Aslı ile Kerem (2002) Aslı

Ölümsüz Aşk (2003)

Size Baba Diyebilir miyim? (2004)

Erkeksen Seyret (2006)

Eşref Saati (2007)

Nerede Kalmıştık? (2008)

Küçük Sırlar (2010) Ece Altınel

Yalan Dünya (2012) Konuk Oyuncu - 1. sezon 11. bölüm

Kuzey Güney (2012-2013) Konuk oyuncu

MedCezir (2013-15) Sude Kaya

Filmler[değiştir | kaynağı değiştir]

Mumya Firarda (2002)

Kolay Para Kazanma Kılavuzu (2002)

Neredesin Firuze (2004)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006)

The Net 2.0 (2006)

O Kadın (2007)

Vali (2009)Şebnem Dönmez haberler

Son Yaz Serap kimdir? Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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