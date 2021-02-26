Son Yaz nerede çekiliyor? Son Yaz hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede?
Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Son Yaz nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Son Yaz nerede çekiliyor?
Ekranların sevilen dizisi Son Yaz'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Son Yaz dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.
SON YAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri genel olarak İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilmektedir. Ayrı olarak İstanbul'da da çekimler gerçekleşmektedir.
SON YAZ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Son Yaz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanıyor.
SON YAZ OYUNCU KADROSU
Alperen Duymaz - Akgün
Ali Atay - Selim
Funda Eryiğit - Canan
Hafsanur Sancaktutan - Yağmur
Emre Karayel - Fatih
Sinan Tuzcu - Metin
Şebnem Dönmez - Serap
Arif Pişkin - Selçuk
Halil Babür - Soner
Sezer Koç - Emel
Yasemin Yazıcı - Naz
Erdem Şanlı - Kaan
Sarp İkiler - Arda
Nedim Ata Arman - Altay
Yunus Narin - Eray
Cengiz Okuyucu - Ahmet