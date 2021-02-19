Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz canlı izle!

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Son Yaz bu akşam 8. bölümüyle ekranlara gelecek. Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu?

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlanan ve yayın hayatına yeni başlayan Son Yaz dizisinin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlenirken, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Son Yaz bu akşam 8. bölümüyle ekranlara gelecek.Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz hangi kanalda, hangi gün? Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

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SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

SON YAZDİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim'in tanığının ölümünden kendini sorumlu tutan Canan hala yaşadığı olayın etkisinden kurtulamamıştır. Selim Canan'ı teselli etmeye çalışsa da o da bu olaydan kötü etkilenmiştir. Akgün, Yağmur için endişelenirken kendi babasının ölüm haberini alır ve Selim'le beraber cenazeye katılmak üzere İstanbul'a giderler. Akgün babasını affetmeyeceğini söylemiş olsa da ölümü onu çok üzer. Ancak bu üzüntüsü yerini bir sürprize bırakacaktır. Cenaze dönüşü Selim hızla köstebeğin peşine düşerken Akgün ise Selim'e söylediği yalanların vicdan azabına dayanamaz ve temelli İstanbul'a dönmeye karar verir. Yağmur Akgün'ün bu kararını kabullenmek istemez.Akgün ise İstanbul'a dönmeden önce görülecek son hesabın peşine düştüğünde Selim'in köstebeğe hazırladığı tuzağa doğru yol aldığından habersizdir.

Son Yaz yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!