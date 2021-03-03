Son Yaz dizisi final mi yapıyor? Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz final ne zaman?

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi Fox TV'de cuma akşamları ekrana geliyor. Reytinglerde istenene seviyeye gelemeyen dizinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz final ne zaman? Son Yaz dizisi final mi yapıyor?