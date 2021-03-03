Son Yaz dizisi final mi yapıyor? Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz final ne zaman?
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Son Yaz dizisi final mi yapıyor? Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz final ne zaman?

03.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:15
Son Yaz dizisi final mi yapıyor? Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz final ne zaman?

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi Fox TV'de cuma akşamları ekrana geliyor. Reytinglerde istenene seviyeye gelemeyen dizinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz final ne zaman? Son Yaz dizisi final mi yapıyor?

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı, Son Yaz dizisi final mi yapıyor? Son Yaz final ne zaman? Son Yaz bitiyor mu?

SON YAZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Leyla ile Mecnun'daki Mecnun karakteriyle hafızalara kazınan Ali Atay'ın Savcı Selim Kara'yı canlandırdığı Son Yaz'ın final yapacağı iddiaları sosyal medyada yer almıştı. Son bölüm final sahnesinde ise Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Akgün karakterinin vurulması final iddialarını güçlendirmişti.

Ancak Son Yaz dizisinin akıbetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son Yaz dizisi ikinci sezonuyla da ekranda olacak. Sevilen dizi Son Yaz'ın reytingleri düşmezse, 22. bölümde sezon finali yapacak.

Yurtdışı satışları da başlayan dizi, Eylül 2021'de 2. sezonuyla da ekranlarda olacak

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