Son Yaz Canan Kara kimdir? Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında ve nereli?

Yetenekli oyunu Funda Eryiğit uzun bir aranın ardından Son Yaz dizisiyle ekranlara döndü. Son olarak Bir Başkadır dizisinde kendisini gösteren Funda Eryiğit, Son Yaz dizisinde Canan Kara rolüyle dikkat çekiyor. İzleyiciler Funda Eryiğit yaş, memleket bilgilerini merak ediyor. Peki, Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında ve nereli?

Son Yaz dizisi geçen haftalarda ekranlara geldi. Son Yaz konusunun yanı sıra oyuncularıyla da gündeme geldi. Son Yaz dizisinde Canan Kara karakterine hayat veren Funda Eryiğit hakkında Son Yaz Canan Kara kimdir? Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında ve nereli? sorularına burada cevap bulabilirsiniz.

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit, 1 Mart 1984 tarihinde Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafralı olan oyuncunun babası işçi olarak Hollanda'ya gitmiştir. 4 yaşına kadar Babaannesiyle büyüyen Funda Eryiğit'İn anne ve babası emekli olduktan sonra İstanbul'a dönüş yapmış ve aile bir arada yaşamaya başlamıştır.

Kadir Has Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne ve mezun oldu. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

Üniversite eğitimine devam ederken çocuk tiyatrosu ile ilgilenen Funda Eryiğit, 2002 – 2003 sezonunda ilk profesyonel deneyimini Orman Postacısı adlı oyun ile yaşadı. Aynı yıl Bir Kümes Müzikali ve Senin Elin Neredeydi? oyunlarında da yer aldı.

İlk televizyon deneyimini 2008 – 2009 yılları arasında yayınlanan Canım Ailem dizisinde canlandırdığı Seyhan karakteri ile yaşadı. Dizide, Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve İlker Aksum ile birlikte yer alıyordu.

Funda Eryiğit, 2014 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Gökçe Korel ve Çetin Tekindor'un olduğu Karadayı adlı dizide Mahir'in sevgilisi Belgin'i canlandırdı.

2016 yılında yönetmenliğini Taylan Biraderler'lerin paylaştığı, başrollerinde Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım'ın oynadığı "Gecenin Kraliçesi" adlı dizide Esra karakterini canlandırdı.

2018 yılında yayın hayatına başlayan Can Kırıkları isimli dizide, Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Alican Yücesoy ve Özgür Çevik ile başrolü paylaştı ancak dizi düşük reytingleri nedeniyle 4. bölümde final yaptı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2012 – 2013 – Sessizlik : Moira Buffini, İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 – 2003 – Orman Postacısı, Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Bir Kümes Müzikali, Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Senin Elin Nerdeydi?, Tiyatro Alkış

Filmleri ve Dizileri:

2018 – Can Kırıkları

2016 – Gecenin Kraliçesi (Esra) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Filiz) (Sinema Filmi)

2015 – Undercover (Tümay) (TV Filmi)

2015 – Tereddut (Clair-Obscur) (Şehnaz) (Sinema Filmi)

2015 – Eksik (Melek) (Sinema Filmi)

2014 – Limonata (Nihal) (Sinema Filmi)

2014 – Karadayı 3. Sezon (Belgin) (TV Dizisi)

2013 – Eski Hikaye (Türkan) (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Pınar) (TV Dizisi)

2011 – İstanbul'un Altınları (Ayşegül Altın Açık) (TV Dizisi)

2009 – Ev (Sinema Filmi)

2008 – İş Arıyoruz (Aslı) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Canım Ailem (Seyhan) (TV Dizisi)