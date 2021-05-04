Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz 19. Bölümü yayınlanmayacak mı?
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Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz 19. Bölümü yayınlanmayacak mı?

Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz 19. Bölümü yayınlanmayacak mı?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Fox TV'nin sevilen dizilerin Son Yaz bu hafta 19. Bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Fox TV'nin yayın akışında Son Yaz yerine Kafalar Karışık isimli filmin yer alması kafalarda soru işaretleri yarattı. Peki, Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz 19. Bölümü yayınlanmayacak mı? Detaylar ve açıklamalar haberimizde!

Fox TV'nin sevilen dizilerin Son Yaz bu hafta 19. Bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Fox TV'nin yayın akışında Son Yaz yerine Kafalar Karışık isimli filmin yer alması kafalarda soru işaretleri yarattı. Peki, Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz 19. Bölümü yayınlanmayacak mı? Detaylar ve açıklamalar haberimizde!

SON YAZ BU HAFTA YOK MU?

Fox TV'nin sevilen dizilerin Son Yaz bu hafta 19. Bölümü ile ekranlara gelecekti. Ani gelişmelerle dizinin bu haftaki bölümünün yayınlanmayacağı açılandı. Fox TV'nin yaın akışında olmayan Son Yaz dizisi yerine Kafalar Karışık isimli Türk filmi yer alacak.

SON YAZ 19. BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK MI?

Son Yaz dizisinin 19. Bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Yayınlanmama nedenini dizinin sosyal medya hesabı duyurdu. Yapılan açıklama şu şekildedir;

"Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere!"

Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz 19. Bölümü yayınlanmayacak mı?

SON YAZ 18. BÖLÜM İZLE

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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