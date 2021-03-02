Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz neden bitiyor? Son Yaz neden final yapıyor? Son Yaz 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'de cuma akşamları ekrana gelen Son Yaz dizisinin final yapacağı iddiaları sosyal medyada yer almıştı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin son bölüm final sahnesinde Akgün vurulmuştu. Peki, Son Yaz dizisi bitecek mi? Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz neden bitiyor?

Fox TV'de cuma akşamları ekrana gelen Son Yaz dizisinin final yapacağı iddiaları sosyal medyada yer almıştı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıer'in oturduğu, başrolleriniAli Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin son bölüm final sahnesinde Akgün vurulmuştu. Peki, Son Yaz dizisi bitecek mi? Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz neden bitiyor? Son Yaz neden final yapıyor? Son Yaz 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde…

SON YAZ BİTİYOR MU?

Leyla ile Mecnun'daki Mecnun karakteriyle hafızalara kazınan Ali Atay'ın Savcı Selim Kara'yı canlandırdığı Son Yaz'ın final yapacağı iddiaları sosyal medyada yer almıştı. Son bölüm final sahnesinde ise Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Akgün karakterinin vurulması final iddialarını güçlendirmişti.

SON YAZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ancak Son Yaz dizisinin akıbetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son Yaz dizisi ikinci sezonuyla da ekranda olacak. Sevilen dizi Son Yaz'ın reytingleri düşmezse, 22. bölümde sezon finali yapacak.

SON YAZ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

9. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz kaçıncı bölümde? FOX Son Yaz 9. bölüm full izle!

SON YAZ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Akgün'ün ihanetini öğrendikten sonra Akgün'ün hayatını cehenneme çevirmeye karar verir. Köstebeklikten tutuklayamayacak olsa bile adam yaralamadan mahkemeye çıkaracaktır. Fakat Selim görevden el çektirilmiştir, bunu başka bir savcı üzerinden yapması gerekmektedir. Akgün mahkemeye çıktığında ise kimsenin beklediği olmaz.

Akgün'ü artık bambaşka bir yol beklemektedir. Fakat Akgün savcıya vicdan borcunu ödemeden gitmeye niyetli değildir. Selim Kara'nın namını temizlemek, ona kurulan komployu ortaya çıkarmak Akgün için namus borcudur. Tabii bunu kendisinden nefret eden Selim'e görünmeden yapmak zorundadır.

Canan ise kocasının düştüğü durumun farkındadır. Selim'e sahip çıkma sırası Canan'dadır.

Akgün, Selim'e kurulan komployu çözmek için uğraşırken yolları babasının başına gelenleri kendi yöntemi ile çözmek isteyen Yağmur'la kesişecektir. Yağmur zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ya Akgün'ün yolunu seçip babasının mesleğini kurtaracak ya da yasa dışı yapılan bu eyleme karşı çıkacaktır.

SON YAZ SON BÖLÜM İZLE!