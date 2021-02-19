Son Yaz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV Son Yaz 8. bölüm izle - full izle!

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SON YAZ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son Yaz dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 8. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 8. bölümün ardından şimdi de Son Yaz 9. bölüm için araştırmalarına başladılar. Son Yaz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Son Yaz 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Son Yaz 9. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SON YAZ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Selim'in tanığının ölümünden kendini sorumlu tutan Canan hala yaşadığı olayın etkisinden kurtulamamıştır. Selim Canan'ı teselli etmeye çalışsa da o da bu olaydan kötü etkilenmiştir. Akgün, Yağmur için endişelenirken kendi babasının ölüm haberini alır ve Selim'le beraber cenazeye katılmak üzere İstanbul'a giderler. Akgün babasını affetmeyeceğini söylemiş olsa da ölümü onu çok üzer. Ancak bu üzüntüsü yerini bir sürprize bırakacaktır. Cenaze dönüşü Selim hızla köstebeğin peşine düşerken Akgün ise Selim'e söylediği yalanların vicdan azabına dayanamaz ve temelli İstanbul'a dönmeye karar verir. Yağmur Akgün'ün bu kararını kabullenmek istemez.Akgün ise İstanbul'a dönmeden önce görülecek son hesabın peşine düştüğünde Selim'in köstebeğe hazırladığı tuzağa doğru yol aldığından habersizdir.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Latif'i öldürmek için sıkıştırılan Akgün, elini kana bulamamak için bir çıkış yolu ararken, Soner Akgün'ü Yağmur üzerinden tehdit eder. Selim ise her yerde kaçak tanığı Latif'i aramaktadır. Akgün bu çıkışsızlık içinde bir yol bulmalıdır...İçinde bulunduğu baskı haline daha fazla dayanamayan Akgün, kendisine daha önce annesi hakkında yalan söylemiş olan Selim'e patlar. Aralarında geçen tartışmada öğrendikleri Akgün'ü hiçtahmin etmediği bir yerden yakalar.Öte yandan Canan ve Selim yaşadıkları ayrılık acısına rağmen dik durmaya çalışsalar da iki taraf da yıkılmıştır. Canan'ın Selim'e kaçak tanığı Latif'le ilgili yardım etmesi acaba aralarını düzeltebilecek midir?

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz - Akgün

Ali Atay - Selim

Funda Eryiğit - Canan

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur

Emre Karayel - Fatih

Sinan Tuzcu - Metin

Şebnem Dönmez - Serap

Arif Pişkin - Selçuk

Halil Babür - Soner

Sezer Koç - Emel

Yasemin Yazıcı - Naz

Erdem Şanlı - Kaan

Sarp İkiler - Arda

Nedim Ata Arman - Altay

Yunus Narin - Eray

Cengiz Okuyucu - Ahmet