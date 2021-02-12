Son Yaz 7. bölüm ön izleme izle! Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz son bölüm izle! Son Yaz oyuncuları!
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Son Yaz 7. bölüm ön izleme izle! Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz son bölüm izle! Son Yaz oyuncuları!

12.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:31
Son Yaz 7. bölüm ön izleme izle! Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz son bölüm izle! Son Yaz oyuncuları!

O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Burak Arlıer'in yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Son Yaz 7. bölüm ön izleme izle! Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz son bölüm izle! Son Yaz oyuncuları!

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır. Son Yaz 7. bölüm ön izleme izle! Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz son bölüm izle! Son Yaz oyuncuları!

SON YAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Canan, Akgün'ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim'e çok kızgındır. Selim ve Akgün'ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emel'lere yerleşir. Selim, bir yandan Canan'ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir. Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün'ün de yardımını ister. Akgün ise Soner'in sıkıştırmasıyla Latif'in yerini öğrenmek ve Selim'in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün'ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün'den uzak durmaya çalışır. Ama Altay'ın annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün'le yan yana getirir.

SON YAZ OYUNCULARI

Alperen Duymaz - Akgün

Ali Atay - Selim

Funda Eryiğit - Canan

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur

Emre Karayel - Fatih

Sinan Tuzcu - Metin

Şebnem Dönmez - Serap

Arif Pişkin - Selçuk

Halil Babür - Soner

Sezer Koç - Emel

Yasemin Yazıcı - Naz

Erdem Şanlı - Kaan

Sarp İkiler - Arda

Nedim Ata Arman - Altay

Yunus Narin - Eray

Cengiz Okuyucu - Ahmet

SON YAZ 7. BÖLÜM ÖN İZLEME İZLE

SON YAZ 7. BÖLÜM İZLE!

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