Son Yaz 7. bölüm ön izleme izle! Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz son bölüm izle! Son Yaz oyuncuları!
O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Burak Arlıer'in yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Son Yaz 7. bölüm ön izleme izle! Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz son bölüm izle! Son Yaz oyuncuları!
Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır. Son Yaz 7. bölüm ön izleme izle! Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz son bölüm izle! Son Yaz oyuncuları!
SON YAZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Canan, Akgün'ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim'e çok kızgındır. Selim ve Akgün'ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emel'lere yerleşir. Selim, bir yandan Canan'ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir. Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün'ün de yardımını ister. Akgün ise Soner'in sıkıştırmasıyla Latif'in yerini öğrenmek ve Selim'in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün'ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün'den uzak durmaya çalışır. Ama Altay'ın annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün'le yan yana getirir.
SON YAZ OYUNCULARI
Alperen Duymaz - Akgün
Ali Atay - Selim
Funda Eryiğit - Canan
Hafsanur Sancaktutan - Yağmur
Emre Karayel - Fatih
Sinan Tuzcu - Metin
Şebnem Dönmez - Serap
Arif Pişkin - Selçuk
Halil Babür - Soner
Sezer Koç - Emel
Yasemin Yazıcı - Naz
Erdem Şanlı - Kaan
Sarp İkiler - Arda
Nedim Ata Arman - Altay
Yunus Narin - Eray
Cengiz Okuyucu - Ahmet
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