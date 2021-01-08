Son Yaz 2. bölüm izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son Yaz konusu ve oyuncuları!

Baş rollerinde Funda Eryiğit ve Ali Atay gibi oyuncuların yer aldığı Son Yaz dizisi bu hafta 2. bölümüyle ekranlara geldi. İlk bölümüyle izleyicilerden iyi puan alan Son Yaz oyuncuları ve konusuyla ilgi gördü. Son yaz 2. bölümün ardından izleyiciler Son Yaz yeni bölüm fragmanı çıktı mu merak ediyor. İşte Son Yaz yeni bölüm fragmanı!

Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz, bu hafta 2. bölümüyle ekranlara geldi. İlk bölümüyle izleyicilerden iyi puan alan Son Yaz oyuncuları ve konusuyla büyük ilgi gördü. Son yaz 2. bölümün ardından izleyiciler Son Yaz yeni bölüm fragmanı çıktı mu merak ediyor. İşte Son Yaz yeni bölüm fragmanı! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz son bölüm izle! Son Yaz 2. bölüm izle!

SON YAZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim ve Akgün, Adalet Sitesi'ne, Canan'ın evinin tam karşısına taşınmıştır. Kara ailesinden sadece Altay, Selim'in bu sürprizini mutlulukla karşılarken, Canan ve Yağmur, kendilerini kandırılmış hissetmektedirler. Canan, Selim'in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim'e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır. Selim'e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler. Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir. Selim, Canan'ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin'den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim'e gizliden de olsa yardım edecektir.

Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir. Adalet Sitesi'nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır. Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul'dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün'ün ve hiç istemediği halde Yağmur'un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.

SON YAZ SON BÖLÜM İZLE!

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SON YAZ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Son Yaz 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı! Yayınlandığı zaman buradan takip edebilirsiniz.!

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