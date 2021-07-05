Son Üç Gün oyuncuları kimler? Son Üç Gün filmi konusu nedir?

TRT ekranlarında bugün yayınlanacak Son Üç Gün filmi 21 Şubat 2014'te gösterime girdi. Peki, Son Üç Gün oyuncuları kimler? Son Üç Gün filmi konusu nedir?

Son Üç Gün, McG tarafından yönetilen ve Luc Besson ve Adi Hasak tarafından yazılan 2014 aksiyon gerilim filmi. Son Üç Gün oyuncuları kimler? Son Üç Gün filmi konusu nedir?

SON ÜÇ GÜN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Costner,

Amber Heard,

Hailee Steinfeld,

Connie Nielsen,

Richard Sammel

Eriq Ebouaney



