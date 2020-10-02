Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek
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Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek

02.10.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:16

Avrasya Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmada MHP'nin oy oranı yüzde 8.5 olarak belirlendi. Hatırlanacağı üzere MHP Lideri Devlet Bahçeli, oy oranlarını düşük gösteren anket şirketleri için "Kudurmuşlar ve kokuşmuşlar" ifadelerini kullanmıştı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken Avrasya Araştırma Şirketi yapmış olduğu son araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan ankette 4 parti seçim barajını geçerken MHP'deki düşüş dikkat çekti.

Yapılan ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 37.2, CHP'nin oy oranı yüzde 27.2, İYİ Parti'nin oy oranı 11.6, HDP'nin oy oranı ise 10.7 olarak belirlendi. Ankette en dikkat çeken detay ise MHP'nin oy oranındaki düşüş oldu. Daha önceki anketlerde baraj altına nadiren düşen MHP'nin oy oranı Avrasya Araştırma Şirketi'nin anketindeyüzde 8.5 olarak belirlendi.

Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek

BAHÇELİ, ANKET ŞİRKETLERİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Daha önce MHP'nin oy oranını düşük göstererek algı oluşturulduğunu iddia eden Bahçeli, anket şirketlerini "şarlatan" olarak nitelendirmişti. Bununla da yetinmeyen MHP Lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek

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