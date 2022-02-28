Son seçim anketinde AK Parti sürprizi! CHP ile aradaki farkı yeniden açtılar - Haberler

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Son seçim anketinde AK Parti sürprizi! CHP ile aradaki farkı yeniden açtılar

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Politika
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MetroPoll Araştırma Şirketi, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette yüzde 32.9 oranında oy alan AK Parti, en yakın rakibi CHP ile arasındaki farkı 6.2'ye çıkardı.

Türk siyasetin gözler, Genişletilmiş Parlamenter Sistem mutabakatın imzalayan 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantıya çevrildi. Bu partilerin bir ittifak içerisinde seçime girip girmeyeceği merak edilirken, MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı' başlıklı anket sonuçları yayımlandı.

KARARSIZ SEÇMENİN OYU YÜKSEK

12- 17 Şubat arasında, 28 ilden bin 535 kişiyle görüşülerek yapılan son anket sonuçları çarpıcı rakamları ortaya koydu. Ankete göre, kararsız seçmen, presto oy atacak seçmen ve "cevap yok" diyen seçmenin oranındaki yükseklik dikkat çekti.

AK PARTİ FARKI YİNE AÇTI

Önceki anketlerde oy oranı yüzde 28 bandında çıkan CHP, yeniden yüzde 26 bandına oturdu. Birinci parti AK Parti de en yakın rakibiyle arasındaki farkı açtı. Kararsız oylar dağıtılmadan önce yüzde 24.6 oy alan AK Parti, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 32.9 aldı. CHP ise yüzde 26.7'de kaldı.

İşte anketin sonuçları:

Son seçim anketinde AK Parti sürprizi! CHP ile aradaki farkı yeniden açtılar

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

MetroPOLL, AK Parti, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Doğrucu Davud:

İktidarın Montrö anlaşmasına bile baştan muhalif davranıp, ilk savaşta boğazlarla ilgili ortaya çıkan talepler karşısında nasıl da Montrö anlaşmasına sarıldıklarını görünce bir kez daha deneme yanılmayla bizzat yaşayarak neyin ne olduğunu anlayabildiklerine şahit olduk.

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Ahmet ÇALIŞKAN:

Bu da demek oluyor ki Metropoll bağımsız değil.

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Bilir Kişi:

Evet bu ankete göre, millet ittifakı hdp nin oylarıyla seçimi kazanıyor. Alkışlıyoruz :)

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