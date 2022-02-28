Son seçim anketinde AK Parti sürprizi! CHP ile aradaki farkı yeniden açtılar

Türk siyasetin gözler, Genişletilmiş Parlamenter Sistem mutabakatın imzalayan 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantıya çevrildi. Bu partilerin bir ittifak içerisinde seçime girip girmeyeceği merak edilirken, MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı' başlıklı anket sonuçları yayımlandı.

KARARSIZ SEÇMENİN OYU YÜKSEK

12- 17 Şubat arasında, 28 ilden bin 535 kişiyle görüşülerek yapılan son anket sonuçları çarpıcı rakamları ortaya koydu. Ankete göre, kararsız seçmen, presto oy atacak seçmen ve "cevap yok" diyen seçmenin oranındaki yükseklik dikkat çekti.

AK PARTİ FARKI YİNE AÇTI

Önceki anketlerde oy oranı yüzde 28 bandında çıkan CHP, yeniden yüzde 26 bandına oturdu. Birinci parti AK Parti de en yakın rakibiyle arasındaki farkı açtı. Kararsız oylar dağıtılmadan önce yüzde 24.6 oy alan AK Parti, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 32.9 aldı. CHP ise yüzde 26.7'de kaldı.

İşte anketin sonuçları: