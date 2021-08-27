Son Şans filmi oyuncuları kim? Son Şans filmi konusu, oyuncuları ve Son Şans özeti!
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Son Şans filmi oyuncuları kim? Son Şans filmi konusu, oyuncuları ve Son Şans özeti!

Son Şans filmi oyuncuları kim? Son Şans filmi konusu, oyuncuları ve Son Şans özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Son Şans filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Son Şans konusu, özeti ve Son Şans oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Son Şans filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Şans filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Şans filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Şans konusu nedir, Son Şans oyuncuları kimler ve Son Şans özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON ŞANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Antoine Fuqua Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Rita Ora, Naomie Harris, Tyrese Gibson

Tür: Drama, Aksiyon, Spor

Yapım Yılı: 2015 (124 dk)

Vizyon Tarihi : 7 Ağustos 2015 Cuma Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SON ŞANS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Billy Hope, güzel ve sevgi dolu bir eşe ve harika bir kız çocuğuna sahiptir. Yaşayacağı, geri dönüşü olmayan bir trajediden ve ayrıca eski arkadaşı da olan menajerinin kendisini bırakmasından sonra Hope dibe vurur ve yaşadığı yerdeki küçük bir spor salonunda tekrar geri dönmek için çalışmaya başlar. Emekli antrenör Willis'ın yönlendirmesiyle kaybettiklerini geri kazanmak için zorlu bir mücadele içine girer.

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