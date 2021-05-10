Son oruç ne zaman? 2021 son oruç hangi gün tutulacak? 13 Mayıs mı? Ramazan Ayı'nın son günü hangi güne denk geliyor?

Ramazan Ayı'nın bitmesine yakın son oruç hangi gün tutulacak merak ediliyor. Peki, son oruç günü ne zaman? Ramazan ayının son günü hangi gün? Son orucu ne zaman tutacağız? Son farz oruç ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü oruç tutulur mu? Bayramın 1. günü oruç tutulur mu? Detaylar haberimizde.

Son oruç günü ne zaman? Arefe günü oruç tutulur mu? Bayramdan bir gün önce oruç tutuluyor mu? Son oruç ne zaman? 2021 son oruç hangi gün tutulacak? 13 Mayıs mı? Ramazan Ayı'nın son günü hangi güne denk geliyor? Ayrıntılar yazımızda.

SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan'ın son günü 13 Mayıs Çarşamba günüdür. 14 Mayıs Perşembe ise Ramazan Bayramı 1. günüdür. Haliyle 13 Mayıs Çarşamba günü son oruç tutulacaktır. Yani Arefe gününde (13 Mayıs Çarşamba) son orucu tutacağız. Allah kabul eylesin...

RAMAZAN AYI SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan ayının son günü 13 Mayıs Çarşamba gününe tekabül etmektedir. Ramazan ayı günleri aşağıdaki gibidir:

Ramazan Ayı 1. günü : 13 Nisan Salı

Ramazan Ayı 2. günü : 14 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 3. günü : 15 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 4. günü : 16 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 5. günü : 17 Nisan Cumartesi

Ramazan Ayı 6. günü : 18 Nisan Pazar

Ramazan Ayı 7. günü : 19 Nisan Pazartesi

Ramazan Ayı 8. günü : 20 Nisan Salı

Ramazan Ayı 9. günü : 21 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 10. günü : 22 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 11. günü : 23 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 12. günü : 24 Nisan Cumartesi

Ramazan Ayı 13. günü : 25 Nisan Pazar

Ramazan Ayı 14. günü : 26 Nisan Pazartesi

Ramazan Ayı 15. günü : 27 Nisan Salı

Ramazan Ayı 16. günü : 28 Nisan Çarşamba

Ramazan Ayı 17. günü : 29 Nisan Perşembe

Ramazan Ayı 18. günü : 30 Nisan Cuma

Ramazan Ayı 19. günü : 1 Mayıs Cumartesi

Ramazan Ayı 20. günü : 2 Mayıs Pazar

Ramazan Ayı 21. günü : 3 Mayıs Pazartesi

Ramazan Ayı 22. günü : 4 Mayıs Salı

Ramazan Ayı 23. günü : 5 Mayıs Çarşamba

Ramazan Ayı 24. günü : 6 Mayıs Perşembe

Ramazan Ayı 25. günü : 7 Mayıs Cuma

Ramazan Ayı 26. günü : 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Ayı 27. günü : 9 Mayıs Pazar

Ramazan Ayı 28. günü : 10 Mayıs Pazartesi

Ramazan Ayı 29. günü : 11 Mayıs Salı

Ramazan Ayı 30. günü : 12 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü Ramazan Bayramı'nın bir önceki günüdür. Bugün Ramazan ayı içerisine girdiği için oruç tutmak farzdır. Yani arefe gününde oruç tutulmalıdır.

BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).