Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi
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Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi

19.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:43

Erzurum'da cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde fenalaşan 88 yaşındaki KOAH hastası Yunus Argın yaşamını yitirdi

Merkez Aziziye ilçesinde oturan Yunus Argın, cuma namazını kılmak için Hacı İbrahim Efendi Cami'sine gitti. Caminin bahçesine geldiğinde fenalaşan Argın bir anda yere yığıldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu gören cemaat, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Argın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Argın'ın KOAH hastası olduğu öğrenildi.

OĞULLARI UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Haberi alan Argın'ın oğulları İrfan ve Orhan Argın, olay yerine gelince babalarının cansız bedenine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Argın'ın cesedi, olay yerinde savcının incelemesinin ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu'na morguna kaldırıldı.

Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi

Görgü tanıklarından Salih Serçeoğlu, "Caminin önündeki karları temizliyordum. O sırada cemaatten birisi dışarıda birinin yerde yattığını hatta öldüğünü söyledi. Sağlık ekiplerini aradık. Gelip müdahale ettiler. Amcanın öldüğünü tespit ettiler" diye konuştu.

Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
BELLİ DEĞİL KİMLİKTE ERHAN OKUNAN EREN: Allah rahmet eylesin. Sağlığa hastalığa nimetlere şükrederim ölümü ayırmak şöyle öleyim böyle inşallah sevdiklerimizle cennette kauşmayı nasip etsin hepimize rabbimiz ölümlerinde hayırlısını yaşatsın amin rahmetli nenem söylerdi evimde öleyim yatağında uzanmış evinde kısmet olmuştu ölüm dileği gerçekleşti ardımıza bakıyoruz sevdiklerimiz böylece bu alemden göçüp gitmiş yıllar geçiyor ömür tüm ölmüşlere Allahtan rahmet dilerim.
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X: ALLAH (C. C. ) RAHMET EYLESİN.
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