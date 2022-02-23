Son Nefesime Kadar oyuncuları! Yeni dizi Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosu

Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları kim, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Yeni dizi Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

Mihri, Ejder'in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.

Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.

Ancak Ejder ile Mihri'yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut'tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay - Mihri

Emre Kınay - Ferzan

Ertan Saban - Vedat

Rojda Demirer - Gökçe

Begüm Birgören - Emel

Emre Bey - Ejder

İpek Filiz Yazıcı - Hazan

Baran Bölükbaşı - Ozan

Bülent Alkış - Cihangir

Ahmet Saraçoğlu - Taner

Aysun Metiner - Şükran

Yeliz Akkaya - Suzan

Türkü Su Demirel - Saliha

Elif Ceren Balıkçı - Ceylan

Mehmet Turan Doğan - Umut

KÜNYE

YAPIM: PASTEL YAPIM

TÜR: DRAMA

YAPIMCI: EFE İRVÜL

YÖNETMEN: DENİZ ÇELEBİ DİKİLİTAŞ

SENARİST: HATİCE MERYEM

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