Son Nefesime Kadar Cihangir kim? Bülent Alkış kaç yaşında, nereli? Bülent Alkış dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Cihangir kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Bülent Alkış kaç yaşında, nereli? Bülent Alkış dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR CİHANGİR KİMDİR?

Dizide Cihangir karakterini canlandıran isim ünlü oyuncu Bülent Alkış'tır.

BÜLENT ALKIŞ KİMDİR?

Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Liseden sonra Şiirce ve Tiyatro Merdiven'de görev alalan Bülent Alkış, 1992 yılında Konak Belediye Tiyatrosu ile İzmir'de tiyatro çalışmalarına başladı. Tiyatro sahnelerine "Alamanya'dan Bir Yar Gelir Bizlere" oyununda canlandırdığı postacı rolü ile adım attı. İstanbul'daki oyunculuk serüvenine Pınar Çocuk Tiyatrosu ile devam etti.

1998 yılında yayınlanan Aynalı Tahir dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bülent Alkış; Dayan Yüreğim, Filinta, Herşey Yolunda Merkez, Umutsuz Ev Kadınları, Bir Çocuk Sevdim, İffet, Çemberimde Gül Oya gibi yapınlarda yer almıştır. Son olarak Naim adlı sinema filminde Atalay karakterine hayat veren Bülent Alkış, 1.86 metre boyunda ve 80 kilodur.

Bülent Alkış'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Naim (Atalay) (Sinema Filmi)

2018 – 4N1K (Müdür) (Sinema Filmi)

2018 – 4N1K (Müdür) (TV Dizisi)

2017 – 4N1K (Müdür) (Sinema Filmi)

2017 – İsimsizler (Hasan) (TV Dizisi)

2017 – Dayan Yüreğim (Tahir) (TV Dizisi)

2016 – Aşkın 5 Hali (Sinema Filmi)

2014-2016 – Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi (Padişah) (TV Dizisi)

2014 – Kırımlı (Mustafa) (Sinema Filmi)

2013 – Herşey Yolunda Merkez (Sami) (TV Dizisi)

2012-2013 – Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)

2012 – Çanakkale 1915 (Binbaşı Mahmut Sabri) (Sinema Filmi)

2011 – İffet (TV Dizisi)

2011 – Kayıp Aranıyor (TV Dizisi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Kerem) (TV Dizisi)

2010 – İstanbula'da Aşk (Sinema Filmi)

2010 – Umut Yolcuları (Ünal Çalışkan) (TV Dizisi)

2010 – Çoğunluk (Sinema Filmi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Hüseyin Akay) (TV Dizisi)

2008 – Babam Adam Olacak (Tuncay) (TV Dizisi)

2008 – Arka Sokaklar (Savcı) (TV Dizisi)

2007 – Tatlı Bela Fadime (Vedat) (TV Dizisi)

2006 – Sev Kardeşim (Erdal Kalabık) (TV Dizisi)

2006 – Bebeğim (Selim) (TV Dizisi)

2005 – Misi (Hasan) (TV Dizisi)

2005 – Köpek (Salih) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Salih) (TV Dizisi)

2003 – Kurşun Yarası (Hamit) (TV Dizisi)

2003 – Hadi Uç Bakalım (Çağlar) (TV Dizisi)

2002 – Biz Size Aşık Olduk (Kamuran) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Mümtaz (TV Dizisi)

1999 – Küçük Besleme (Yiğit) (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Murat) (TV Dizisi)

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