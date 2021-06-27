Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu

Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs nedeniyle ülke genelinde son kez uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında duyarlı vatandaşlar, kısıtlamaların geri gelmemesi için artık kimsenin rehavete kapılmamasını umut etti.

Korona virüs nedeniyle ülke genelinde son kez uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında duyarlı vatandaşlar, kısıtlamaların geri gelmemesi için artık kimsenin rehavete kapılmamasını umut etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre 1 Temmuz'dan itibaren pazar günlerinde de vatandaşlar kısıtlama olmaksızın dışarıya çıkabilecekler. Önce cumartesi ve pazar ve bir süre sonra sadece pazar günlerinde uygulanan yasaklar nedeniyle insanlar hafta boyunca çalıştıktan sonra biriken streslerini dışarıda atamadı. Ancak ülke genelinde hızla devam eden aşı çalışmalarıyla beraber bundan sonraki pazardan itibaren yasaklar tamamen kalkıyor. Son pazar günü kısıtlamasında Eskişehir sokakları boş kaldı. Kepenkler açılmadı, parklar ve porsuk kenarları sessizliğe büründü. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasına gelen Porsuk Çayı köprülerine de pek gelen olmadı.

Öte yandan, acil ihtiyaçları için dışarıya çıkan vatandaşlar, kısıtlama kalktıktan sonra tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

"Rehavete kapılmasınlar"

40 yıllık eşi ile pazar günü dışarıya çıkan Nazan Biricik, "Hepimiz için iyi şeyler olsun inşallah. Güzel şeyler görelim. Çocuğumuz var. Gençler var. Onun için herkes için güzel olur inşallah. Biz yaşlıyız. Çılgınca bir şey yapacak halimiz yok. Kendimize göre bir şeyler yapacağız. Rehavete kapılmasınlar. Her şey bitmiş değil. Haberlerde seyrediyoruz. Biz nasıl oluyorsak herkes dikkatli olacak" dedi.

Diğer bir vatandaş Aydın Erkan de ayrı çağrıda bulundu. Erkan, "Yasaklarda son pazar bu, inşallah. Ama tabi vatandaşların rehavete kapılıp tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor. İnşallah kısa zamanda tam anlamda eskisi gibi olacağı umut ediyoruz. Pazar günlerinde artık her zaman yaptığımız gibi ailelerle beraber vakit geçireceğiz. Ama tam anlamda tehdit kalkana kadar çoğu gün evde olacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu
Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu
Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu
Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu
Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran anlar: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 değişim dönüşüm yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 değişim dönüşüm yılı olacak

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Merih Demiral Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 14:08:12. #1.16#

title