Son haliyle görenleri şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

2019'da evlendiği işadamı Mehmet Tuş ile olaylı bir şekilde boşanan manken ve sunucu Elif Ece Uzun, geçtiğimiz gün Uluslararası Kalite ödül töreni gecesine katıldı.

Özel bir kanalda 'Yaşama Dair' adlı gündüz programı sunan Uzun, son haliyle görenleri şoke etti. İki çocuk annesi olan ünlü sunucu değişimi hayranlarını şaşırttı.

50 kiloya düştüğü öğrenilen Elif Ece Uzun'un bir deri bir kemik kaldığı görüldü.