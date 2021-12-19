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Son haliyle görenleri şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

Son haliyle görenleri şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2019'da evlendiği iş insanı Mehmet Tuş ile olaylı bir şekilde boşanan manken ve sunucu Elif Ece Uzun, son haliyle görenleri şoke etti. Uzun, bir deri bir kemik kaldı...

2019'da evlendiği işadamı Mehmet Tuş ile olaylı bir şekilde boşanan manken ve sunucu Elif Ece Uzun, geçtiğimiz gün Uluslararası Kalite ödül töreni gecesine katıldı.

Özel bir kanalda 'Yaşama Dair' adlı gündüz programı sunan Uzun, son haliyle görenleri şoke etti. İki çocuk annesi olan ünlü sunucu değişimi hayranlarını şaşırttı.

50 kiloya düştüğü öğrenilen Elif Ece Uzun'un bir deri bir kemik kaldığı görüldü.

Son haliyle görenleri şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

Son haliyle görenleri şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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